Frankfurt. Damit die Osterferien trotz der bestehenden Einschränkungen für Kinder und Jugendliche nicht langweilig werden, lädt die Hessische Turnjugend (HTJ) zu zwei sportlichen und kreativen Osterferien-Aktionen ein. Für alle Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren hat die Hessische Turnjugend die HTJ-Ostererlebnis-Box ins Leben gerufen.

Nach dem erfolgreichen HTJ-Erlebnis-Sommer in den vergangenen Sommerferien geht das Ferienprogramm in die zweite Runde. Die HTJ-Ostererlebnis-Box bietet den Kindern sportliche Aktionen und viele kreative Bastelideen für mehrere Tage. Ein Programmheft mit einer aufregenden Geschichte führt durch das Ferienangebot. Das Paket inklusive aller Materialien kann auf der Webseite der Hessischen Turnjugend bestellt werden und kommt per Post zu den Kindern nach Hause. Eine HTJ-Ostererlebnis-Box beinhaltet viele Materialien und Sportgeräte, die auch nach der Osteraktion noch verwendet werden können.

Erstmals drei Tage online

Für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren gibt es zum ersten Mal ein digitales Angebot in den Osterferien: das Turn-Camp online. Damit wird der langen Durststrecke an ausgefallen Camps der Hessischen Turnjugend ein Ende gesetzt. Vom 7. bis 9. April haben Kinder und Jugendliche die Chance, drei Tage lang von morgens bis abends mit einem qualifizierten Trainerteam zu turnen. Anstatt im Turnzentrum Alsfeld findet das Turn-Camp nun von Bildschirm zu Bildschirm statt.

Um ein echtes Turn-Camp-Feeling aufkommen zu lassen, werden die sportlichen Einheiten am Tag mit einem Spiele- und Rätselabend abgerundet. red

Info: Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten zu den Osteraktionen auf der Webseite der Hessischen Turnjugend: www.htj.de