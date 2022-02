Turbulenter Schlusspunkt beim Topspiel in Kaiserslautern

Die wilde Rauferei kurz vor dem Ende des packenden Drittliga-Topspiels zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Tabellenführer 1. FC Magdeburg ließ den Puls bei Marco Antwerpen in die Höhe schnellen. „Das waren viel zu viel Leute in meiner Coaching Zone, die gehören da alle nicht hin. Und ganz bestimmt kein Verantwortlicher von Magdeburg. Da muss man sich zusammenreißen“, schimpfte der FCK-Trainer nach dem 2:2 (0:1) vor 10 000 Fans.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Was war geschehen? In einer Spielunterbrechung trat Magdeburgs Florian Kath an der Seitenlinie mit beiden Beinen voraus Muhammed Kiprit um. Folge des harten, eigentlich rot-würdigen Einsteigens: Viele erhitzte Gemüter und eine Rudelbildung vor der FCK-Bank, an deren Ende Schiedsrichter Siewer mehrere Gelbe Karten verteilte; auch an Übeltäter Kath.

Zuvor hatten sich beide Teams auch sportlich einen intensiven Schlagabtausch geliefert. Magdeburg ging durch Conteh (32.) und Atik (55./Foulelfmeter) zweimal in Führung. Tomiak (52.) und Zuck (67.) glichen für die Roten Teufel jeweils aus. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Zweimal zurückzukommen gegen so ein Team wie Magdeburg, das ja nicht zu Unrecht da oben steht, war von meiner Mannschaft schon überragend“, lobte Antwerpen den Auftritt des Tabellenzweiten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Liga-Dritte 1. FC Saarbrücken unterlag indes beim SV Wehen Wiesbaden mit 0:1. Vor 2683 Zuschauern traf Nilsson (48.) mit seinem 13. Saisontor zum Sieg für die Hessen. Zunächst war Saarbrücken das gefährlichere Team, scheiterte aber mehrfach am glänzenden SVWW-Torwart Florian Stritzel. Nach dem Wechsel gestaltete Wehen Wiesbaden die Partie offen und hatte das Glück des Tüchtigen. dpa