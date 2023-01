TTC Lorsch im Aufwind

Lorsch. Sowohl im sportlichen wie auch im gesellschaftlichen Bereich hat sich der TTC 2010 nach der Corona-Krise bei positiver Mitgliederentwicklung weitestgehend erholt und blickt mit berechtigtem Optimismus in die Zukunft.

Die erste Garnitur belegt nach Abschluss der Tischtennis-Vorrunde mit ausgeglichenem Punktekonto (6:6) in der 1. Kreisklasse einen zufriedenstellenden Mittelfeldplatz Mannschaftskapitän Alex Fehr schaffte in der Einzelwertung bei 6:4 Siegen im ersten Paarkreuz eine Spitzenposition.

Jugendtrainerin und Leistungsträgerin beim TTC Lorsch: Sara Böhling. © Lotz

Halbzeitmeister wurde die neuformierte zweite Mannschaft in der 3. Kreisklasse mit einem Punktekonto von 13:3 und eindrucksvollen Spielverhältnis (+29). In der Liga-Einzelstatistik erspielten Norbert Trautrims (7:0) und Nicolas Hoppe (12:1) die beiden ersten Plätze. Manfred Titzmann überzeugte im zweiten Paarkreuz mit 6:1 Siegen (4.).

Das Ziel ist klar: Aufstieg in die 2. Kreisklasse, dem man mit den ersten Rückrundensiegen (6:1 in Bürstadt und 6:0 bei der SKG Zell) bereits sehr nahe gekommen ist.

Auch die neuformierte Damenmannschaft beendete die Vorrunde ungeschlagen als Tabellenerster (8:2) und stellt mit Spielführerin und Jugendtrainerin Sara Böhling (8:0) in der Gesamtwertung die zweitbeste Akteurin der Klasse. Der Titelgewinn in der Kreisliga und Aufstieg in die Bezirksliga lautet das Rückrundenmotto nach 40 Jahren Pause im Lorscher Damen-Tischtennis.

Die Jugendmannschaft erkämpfte in der 1. Kreisklasse bei 11:5 Punkten einen tollen dritten Vorrundenrang, belegt mit den Geschwistern Jan Findeisen (17:1) und Juliana Findeisen (7:0) den ersten und dritten Platz in der Ranglistenwertung, muss aber in der Rückrunde auf den talentierten Jan Findeisen verzichten, der beim TTC Heppenheim eine klassenhöhere Herausforderung sucht.

Bereits jetzt plant der TTC 2010 für die Saison 2023/24 eine neue dritte Mannschaft um Gerhard Grieser, Rainer Rothenheber, Stephan Diehl, Deniz Hölzl und Tobias Hermann. red