TTC Lampertheim zum dritten Mal Vizemeister

Lampertheim. Die Erfolgsgeschichte des TTC Lampertheim in der 3. Tischtennis-Bundesliga Nord ist um ein Kapitel reicher. Zum dritten Mal nach 2019 und 2022 haben sich die Cracks aus der Spargelstadt die Vizemeisterschaft gesichert. Beim Rundenabschluss in Norddeutschland hatten die Südhessen allerdings leichtes Spiel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das mit Spannung erwartete direkte Duell mit dem Oldenburger TB um den zweiten Platz glich aus TTC-Sicht einem Spaziergang. Lampertheims 6:0-Erfolg war nie in Gefahr. „Wir haben in unserer Unterkunft noch gerätselt, wie wir bestehen können“, sagte TTC-Sportwart Jens van gen Hassend: „Dann kommen wir in die Halle und sehen, dass Philipp Floritz bei Oldenburg nicht dabei ist.“ Den früheren Erstliga-Profi hatte Lampertheims Vorsitzender Uwe van gen Hassend im Vorfeld der Partie als „besten Spieler der Liga“ betitelt.

Warum Floritz fehlte, blieb unklar. Sicher ist nur: Die Stimmung unter den 103 Zuschauern war gedämpft. „Der Oldenburger TB hatte viel Werbung für dieses Spiel gemacht“, erklärte van gen Hassend: „Unsere vier mitgereisten Zuschauer haben fast mehr Lärm gemacht als der Rest der Halle.“

Abschied vom Spitzendoppel

Mehr zum Thema Handball Torfestival in Halbzeit zwei Mehr erfahren 30. Spieltag Schalke dreht Partie: Last-Minute-Sieg gegen Bremen Mehr erfahren

Für das Lampertheimer Spitzendoppel Martin Buch Andersen/Tomas Mikutis war es ein besonderes Match. „Beide haben vor dem Spiel ein Abschiedsgeschenk bekommen. Sie wollten unbedingt noch mal gewinnen, das hat man ihnen angemerkt“, berichtete van gen Hassend. Während der Wechsel des dänischen WM- und EM-Teilnehmers Andersen zu Zweitligist Fortuna Passau schon länger feststeht, ist seit kurzem auch klar: Der Litauer Mikutis schließt sich zur kommenden Saison dem Süd-Drittligisten TSG Kaiserslautern an.

Das Saisonfazit von van gen Hassend senior fiel positiv aus. „Wir haben wieder das Optimum herausgeholt. Wir hatten einen tollen Teamspirit. Die Unterstützung der Zuschauer, auch auswärts, war sensationell – und das ganze Team um das Team hat super funktioniert“, sagte der TTC-Boss. Sportlich machte er den Tausch zwischen Andersen und Mikutis als entscheidend aus. cpa/ü