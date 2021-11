TSV trotzt Widrigkeiten

Auerbach. Da mussten schon Halloween und ein Sonntagsspieltag zusammenkommen, damit die erste Volleyball-Frauenmannschaft der TSV Auerbach den „Fluch“ durchbrechen und endlich wieder einmal sonntags ein Spiel gewinnen konnten. Und dies nach einer ziemlich unschönen Trainingswoche.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sowieso bereits zahlenmäßig dezimiert, musste am Dienstag die Übungseinheit abgesagt werden, da einige Spielerinnen gesundheitlich angeschlagen waren. Hinzu kam dann noch, dass Alex Werner ihren Weggang mitteilte und um umgehende Freigabe bat. So steht der TSV-Regionalligakader aktuell mit gerade einmal sechs einsatzfähigen Spielerinnen da. Glücklicherweise helfen mit Laetitia Holz und Kristin Driemeyer zwei Talente aus dem dritten Damenteam aus, wenn es zeitlich-organisatorisch machbar ist – so auch beim ungefährdeten 3:0-Erfolg bei der rheinland-pfälzischen TSV Stadecken-Elsheim.

Gleich sehr gut im Spiel

Die Stimmung war trotz allem bestens und mit einer tollen Teamleistung waren die Auerbacherinnen gleich gut im Spiel. Sie agierten konzentriert in der Annahme, was sich sofort auf das gesamte Spiel auswirkte. So zeigten sie in allen Bereichen eine deutliche Steigerung zur Vorwoche. So kam auch der Mut zurück und die TSV Damen trauten sich druckvolle Angriffe aus allen Positionen und zu jedem Spielstand zu. Dadurch setzten sie den Gegner gleich unter Druck. Eine Neun-Punkte-Aufschlagserie von Petra Stauch untermauerte die zwischenzeitlich deutliche 16:8-Führung. Zwar fand Stadecken im Anschluss langsam auch ins Spiel, doch der Satz ging 25:18 an Auerbach.

Im zweiten Durchgang drehte Stadecken etwas mehr auf, aber die Bergsträßerinnen ebenfalls. Das Spiel lief rund: aufmerksam in der Abwehr und geduldig bei den langen Ballwechseln, souverän am Netz. Durch immer wieder druckvolle Aufschläge, unter anderem durch Lisa Weihrauch, gelangen kraftsparende, direkte Punkte zum 25:21-Satzgewinn.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Stadecken gab sich aber keineswegs bereits geschlagen, so dass der dritte Durchgang an Spannung kaum zu überbieten war. Es ging hin und her. Nach dem 15:15-Zwischenstand kamen die Gäste wieder über die Aufschläge zur Führung, die sie bis zum 25:21-Endergebnis mit Glück und Geschick verteidigten.

TSV Auerbach:. Driemeyer, Helfrich, Holz, Kirchenschläger, Liepolt, Pfenning, Stauch, Weihrauch, red