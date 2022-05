Das Rennen um Platz zwei in der Fußball-Kreisliga A ist für den TSV Reichenbach wohl gelaufen seit der jüngsten Heimniederlage gegen den FC Ober-Abtsteinach. Acht beziehungsweise elf Punkte beträgt die Distanz des TSV (34 Punkte) zur Konkurrenz aus Ober-Abtsteinach (42) und Biblis (45). Der Rückstand ist für Christian Bauer kein Grund in den Ruhemodus zu schalten. „Wir wollen trotzdem so gut

...