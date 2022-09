TSV macht es spannend

Auerbach. Das klare 3:0-Endergebnis täuscht, denn die Volleyballerinnen der TSV Auerbach machten sich in ihrem ersten Regionalliga-Saisonheimspiel gegen Aufsteiger Tus Heiligenstein in drei engen Sätzen in erster Linie das Siegen selbst schwer, denn sie zeigten immer wieder Schwächen bei der Annahme der langen Aufschläge der Gäste und machten viele Fehler bei eigenen Aufschlägen.

So durchliefen die mit nur einem siebenköpfigen Kader angetretenen Gastgeberinnen ein Wechselbad der Gefühle. Im ersten Satz gerieten sie mit 9:17 in Rückstand, um dann eine Aufholjagd zu starten, so dass sie über 21:21 doch noch mit einem abschließenden Ass von Inga Pfennig mit 25:23 zu gewinnen. Das gab Selbstvertrauen, so dass Auerbach im zweiten Durchgang zunächst dominierte (20:12), aber Heiligenstein kam auf 20:18 heran und es wurde wieder spannend. Das TSV-Team kämpfte aber vorbildlich und starke Abwehraktionen von Laetitia Holz sorgten letztlich dafür, dass die TSV-Damen mit 25:20 die Oberhand behielten. Im dritten Satz brachen sehenswerte Blockaktionen der Auerbacherinnen, insbesondere der starken Martha Walter, endgültig den Widerstand der Gäste, so dass die TSV mit 25:18 den 3:0-Erfolg unter Dach und Fach brachte.

Mit einem Mini-Kader gewann Auerbach sein erstes Saisonheimspiel. © TSV

TSV Auerbach: Milena Bachmann, Anna Beck, Dorothee Frühwirth, Laetitia Holz, Monika Liepolt , Inga Pfenning , Petra Stauch. red