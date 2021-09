TSV Hambach ohne Jugend-Teams

Hambach. Wie vielen Vereinen steht auch dem TSV Hambach aufgrund der aktuellen Situation eine schwierige Tischtennissaison bevor. Während der Sportliche Leiter Christian Tilger im Seniorenbereich erneut drei Mannschaften für die Verbandsrunde meldete, geht diesmal keine Nachwuchsmannschaft für den TSV an den Start, da die Hambacher Verantwortlichen sich nicht in der Lage sehen, eine ausreichende Anzahl von Spielern für einen kontinuierlichen Spielbetrieb zu stellen.

Die erste Mannschaft geht wie bisher in der Kreisliga auf Punktejagd und möchte in unveränderter Besetzung zur abgebrochenen Vorsaison im gesicherten Mittelfeld mitspielen. Der Auftakt ist schon einmal gelungen: Beim VfL Bensheim setzten sich die Hambacher 9:4 durch, wenn sie sich auch in den Doppeln schwertaten, wo einzig Tilger/Fischer siegten. Besser lief es im Einzel. Im vorderen Paarkreuz setzten sich Jan Imperial und Christian Tilger gegen Bensheims Spitzenspieler Böhm durch, zogen aber gegen Christian Hink den Kürzeren. Nicht zu schlagen waren in der Mitte Thomas Gallenstein und Sascha Pellegrini, im hinteren Paarkreuz steuerten Timo Fischer und Markus Winkler (11:7 im fünften Satz) je einen weiteren Punkt bei.

Freiwillig hat die zweite Garnitur den Rückzug in die 2. Kreisklasse vollzogen, da durch das Ausscheiden von Dorian Berg und einiger anderer Unwägbarkeiten die Spielerdecke für eine Sechser-Mannschaft zu knapp erschien. Auch der Zweiten gelang mit dem 6:4-Erfolg (nach 1:4-Rückstand) beim VfL Bensheim II ein guter Start. gol/ü