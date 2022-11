Gründlich daneben ging der Rückrunden-Auftakt in der Regionalliga für die Volleyballdamen der TSV Auerbach mit der 0:3-Niederlage beim hinter ihnen platzierten TuS Heiligenstein.

In den ersten Satz fanden die TSV-Damen nur schwer hinein, Heiligenstein war deutlich präsenter und machte Punkt um Punkt. Schnell lagen die Gastgeber 13:8 in Front, zogen weiter davon, erst am Ende kam

...