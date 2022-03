TSV Auerbach wartet nun auf ein Happy End

Auerbach. Mit einer 0:3-Niederlage in Andernach gegen die SG Mittelrheinvolleys beendeten die Regionalliga-Volleyballerinnen der TSV Auerbach die Saison auf Rang drei der Abstiegsrunde. Ob diese Platzierung auch tatsächlich zum Klassenerhalt ausreicht, wird sich aber erst noch zeigen.

Die Mannschaften auf den letzten beiden Plätzen fünf und sechs stehen als Absteiger fest. Die DVV Auswahl (4.) verbleibt auf jeden Fall in der Liga. Je nach Konstellation der Drittliga-Absteiger und wie der Verband in der kommenden Saison die Klassen zusammenstellt (ggf. soll die Regionalliga auf zehn Teams reduziert werden) steigt dann womöglich auch der Drittplatzierte und somit die TSV in die Oberliga ab.

Auch wenn die Auerbacherinnen nur als Außenseiter in Andernach antraten, machten sie sich ein wenig Hoffnung auf einen Sieg im direkten Duell um Platz zwei der Abstiegsrunde, der den sicheren Klassenerhalt bedeutete. Die TSV-Damen starteten sehr mutig und furios und gingen, u. a. durch eine Neun-Punkte-Aufschlagserie von Lisa Weihrauch, mit 11:3 in Führung. Doch die Gastgeberinnen zeigten sich wenig beeindruckt und schnappten sich trotz einer beherzten Auerbacher Gegenwehr den ersten Satz noch mit 25:22. In den beiden folgenden Sätzen liefen die Gäste stets einem Rückstand hinterher, weil die Konstanz in den Leistungen fehlte - tolle Aktionen wechselten sich mit einfachen Fehlern ab. So machte die SG mit 25:15 und 25:18 den Sack zu.

Viele personelle Rückschläge

Im Laufe der Saison mussten die Auerbacherinnen immer wieder personelle Rückschläge durch zwei Schwangerschaften, zwei langwierigen Verletzungen schon zu Beginn und einer Knieverletzung zu Ende der Saison verkraften. Damit war der Kader stark dezimiert. Glücklicherweise blieb den ersten TSV-Damen eine Coronainfektion erspart. Statt eines geplanten sanften Einstiegs mussten gleich drei Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft dauerhaft aushelfen und sammelten durch unerwartet viele Einsätze gleich reichlich Erfahrung in der Regionalliga. Sie haben allesamt sehr große Fortschritte gemacht, allen voran Laetitia Holz. Im TSV-Lager ist man stolz, trotz dieser Umstände die Saison durchgezogen zu haben.

Die kommende Woche macht die Mannschaft eine ganz kurze Trainingspause, danach geht es bis nach den Osterferien donnerstags ums entspannte Spielen und das Ausklingen der Saison. Nach den Ferien startet dann die Vorbereitung für die nächste Spielzeit ’22/23 - egal, in welcher Liga die TSV dann dabei sein wird. Die „Zwei Generationen-Damen“I suchen jedenfalls noch Mitspielerinnen und freuen sich über Trainingsbesuche und Kontaktaufnahme per Mail unter damen1@tsv-auerbach-volleyball.de oder beim Abteilungsvorstand (vorstand@tsv-auerbach-volleyball.de).

TSV Auerbach: Kristin Driemeyer, Tina Helfrich, Laetitia Holz, Monika Liepolt, Inga Pfenning, Petra Stauch, Lisa Weihrauch, und Theresa Wenderoth. red

