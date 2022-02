TSV Auerbach schenkt nur einen Satz her

Auerbach. Die Volleyball-Herren der TSV Auerbach gewannen ihr Landesliga-Auswärtsspiel bei der SG Weiterstadt 3:1 (25:21, 27:29, 25:13, 25:23). Dabei waren die Vorzeichen nicht besonders verheißungsvoll, denn die Gäste reisten mit einer stark ausgedünnten Personaldecke an. Mit nur sechs Feldspielern, einem Libero und David Hinz, der sein Debüt in der Startaufstellung gab, brauchten die Bergsträßer zwei volle Rotationen, um richtig in der Partie anzukommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach einem zwischenzeitlichen Fünf-Punkte-Rückstand drehten die TSVler den ersten Satz und legten mit 25:21 den Grundstein für die Partie. Ab dem zweiten Satz nahmen die Rot-Weißen das Heft in die Hand und Weiterstadt mit starken Blocks und Defensivarbeit weitestgehend aus dem Spiel. Allerdings „schenkten“ die Auerbacher am Ende des zweiten Durchgangs den Gastgebern viele Punkte durch Eigenfehler, was zum knappen Satzverlust führte.

Dann aber die TSV-Herren richtig auf. Gerade die Abwehr spielte enorm gegen den Ball und schaffte es, den Steller perfekt anzuspielen, so dass wuchtige Angriffe möglich wurden. Die Folge war, dass Weiterstadt stellenweise nicht mehr hinterherkam und der Satz mit 25:13 klar an die Bergsträßer ging. Auch der vierte Durchgang begann stark, auch wenn sich der Endstand von 25:23 etwas enger anhört, als es sich im Spielverlauf anfühlte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Heute war ein echt guter Tag für uns. Die Aufstellung war für uns gerade am Anfang noch eine Herausforderung. Jedoch sind wir im Verlauf immer besser in die Partie gekommen und haben Weiterstadt den Schneid abgekauft. Ich freue mich auch für David, mit so einer Leistung in der Startaufstellung zu stehen“, so Kai Lehmann nach der Partie. Am 12. März geht es dann gegen den Tabellenführer nach Bleidenstadt.

Für die TSV spielten Marvin Düringer, Alexander Götz, David Hinz, Kai Lehmann, Christian Nelles, Philipp Thorsch, Marc Ullrich. red