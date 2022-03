TSV Auerbach ist stark vertreten

Bergstraße. Nach einer corona-bedingten Pause im vergangenen Jahr hat der Tischtenniskreis Bergstraße wieder seine Jahrgangsmeister bei Jungen und Mädchen ermittelt. Sowohl die TSV Auerbach als Ausrichter als auch Kreisjugendwart Jürgen Dreißigacker waren hochzufrieden mit der Teilnehmerzahl. 58 Spieler der Jahrgänge 2010 und jünger – und damit vier mehr als 2020 – gingen an die Platten im TSV-Sportzentrum.

Die Jungen-Konkurrenzen waren fest in der Hand von Talenten des TV Bürstadt, die sich drei der vier Titel sicherten. Zwei Siege gingen bei den Mädchen an die SG Hüttenfeld. Die TSK Rimbach und die heimische TSV stellten mit jeweils zwölf Teilnehmern das größte Aufgebot. Alle Spieler haben sich mit ihrer Teilnahme die Startberechtigung für die Bezirksjahrgangsmeisterschaften in Bergen-Enkheim am 19./20. März gesichert.

Mika Balitsch jedes Mal 3:0

In den Jungen-Konkurrenzen der Jahrgänge 2010 bis ’12 gab es Favoritensiege. Thomas Wieland (2010) vom TV Bürstadt wiederholte seinen Triumph aus dem Jahre 2020 und stand dabei erneut Moritz Molz (TSV Auerbach) gegenüber, den er 3:1 bezwang. David Denschlag (2012), ebenfalls vom TVB, beendete das Turnier ohne Satzverlust. Ein Zwillingsduell gab es im Finale der Jungen 11 zwischen Matteo und Lennard Pintac (Bürstadt), welches Lennard etwas überraschend mit 3:1 für sich entschied. Bei den Jüngsten (2013 und jünger) holte Mika Balitsch (Auerbach) souverän den Siegerpokal. Er gewann alle Partien mit 3:0 Sätzen.

Im weiblichen Bereich gab es einen erfreulichen Teilnehmerzuwachs, so dass alle Spielklassen getrennt ausgetragen werden konnten. Bei den Mädchen 12 gab es ein reines Vereinsduell vierer Spielerinnen aus Rimbach. Hier setzte sich mit 3:0 Siegen Hannah Jakob an die Spitze. Hannah Vester (SKG O.-Mumbach) jubelte beim Jahrgang 2011. Der Titel in der Altersklasse III (2012) ging an Lana Wegner (Hüttenfeld). Ihre Vereinskameradin Emily Müller gewann das Turnier der Neunjährigen. drei/ü