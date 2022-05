TSV Auerbach II schafft mit dem Aufstieg Historisches

Auerbach. Die zweite Volleyball-Damenmannschaft der TSV Auerbach hat die Saison 2021/22 als Meister der Bezirksoberliga Süd beendet und steigt in die Landesliga Süd auf. „Noch nie war eine Auerbacher zweite Damenmannschaft so erfolgreich“, freute sich Trainer Willi Zeig.

Im letzten Saisonspiel benötigten die TSV-Damen einen Punkt, um sicher auf dem ersten Platz zu landen. Motiviert und dennoch respektvoll gingen sie in das Heimspiel gegen den BSC Offenbach. In der Hinrunde hatten die Auerbacherinnen diesen Gegner komplett unterschätzt, ein nicht wirklich überzeugendes Spiel abgeliefert – und 2:3 verloren.

Dies sollte sich nicht wiederholen. Die Mädels wollten beweisen, dass sie ihre Platzierung in der Tabelle verdienen. Nur ein paar Stunden vor Spielbeginn wurde jedoch das Spiel von gegnerischer Seite abgesagt. Ein etwas frustrierender Moment für die TSV-Spielerinnen, denn damit war klar: Die Saison ist zu Ende, ohne etwas getan zu haben. Am Abend dann die Meldung, dass das Spiel 3:0 für Auerbacher gewertet wurde. Die Auerbacherinnen erhielten also drei Punkte und platzierten sich in sicherer Entfernung auf dem ersten Platz und erhalten nun die Chance, in der kommenden Saison in der Landesliga anzutreten.

Umbruch im großen Kader

Ein Spiel, wie geplant, wäre ein würdigerer Abschluss der Saison gewesen, dennoch sind die Mädels nach wie vor euphorisch und gewillt, diese Chance in der kommenden Saison wahrzunehmen. Klar ist schon jetzt, dass es den großen Trainingskader der letzten Saison, der an den Spieltagen auf Damen II und III aufgeteilt wurde, nicht mehr geben wird. Einige Spielerinnen werden in der nächsten Saison nur teilweise oder gar nicht mehr dabei sein. Der größte Teil der verbleibenden Spielerinnen wird dann fest bei den Damen II und somit in der Landesliga Süd antreten.

Folgende Spielerinnen kamen ’21/22 zum Einsatz: Natalie Augustin, Kristin Driemeyer, Hanna Heller, Laetitia Holz, Lilly Knoll, Leonie Konietzka, Aylin Lindmayer, Lisa Lehmann, Yasmin Mohr, Riana Nowak, Erza Spahiu, Europa Spahiu, Hannah Schäfer, Laura Schmitz, Luisa Suhr, Anja Röhl, Nora Thölke, Theresa Wenderoth, Anna Zimmermann, Carla Zuckschwerdt, Mia Zuckschwerdt. red