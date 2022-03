Die TSV Auerbach entwickelt sich in der Fußball-Kreisoberliga immer mehr zum Titelaspiranten. Betrug der Rückstand der Rot-Weißen auf Tabellenführer Tvgg Lorsch zur Winterpause noch elf Punkte, so hat man diesen inzwischen auf ganze zwei Zähler reduzieren können. Somit haben es die Schützlinge von Giuliano Tondo, die am 8. Mai im direkten Duell auf den Primus aus Lorsch treffen, inzwischen

...