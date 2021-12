TSV Auerbach bindet die Trainer

Auerbach. Die Fußballabteilung der TSV Auerbach hat die Verträge mit den Trainern ihrer beiden Fußball-Seniorenmannschaften verlängert. Auch in der Saison 2022/23 zeichnen Giuliano Tondo, der in seiner Arbeit von Co-Trainer Ricardo Bastias unterstützt wird, und Paul McNally für den Trainingsbetrieb der aktuell in der Kreisoberliga und Kreisliga B beheimateten Teams verantwortlich.

„Wir sind mit der Arbeit der verantwortlichen Trainer sehr zufrieden und wollen gemeinsam mit ihnen an unserer Philosophie, der Entwicklung junger und talentierter Spieler, weiterarbeiten“, schreibt Horst Dreher vom Abteilungsvorstand in einer Pressemitteilung: „Wir sind stolz darauf, ein sehr motiviertes Trainer-Team in allen Bereichen vorzufinden. Aus diesen Gründen war es für uns naheliegend, die Zusammenarbeit über die Saison hinaus fortzuführen.“ Tondo hatte nach der Corona-Abbruch-Saison im Sommer Toni Bozanovic abgelöst. net