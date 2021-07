Trial-Fahrer starten beim AC Bensheim ins Hessenmeisterschafts-Jahr

Bensheim. Nach vielen Monaten ohne Veranstaltungen gab es beim Automobilclub Bensheim ein Wettkampf-Comeback der besonderen Art. Über 100 Trial-Motorradfahrer mit ihren Betreuern und Angehörigen kamen aus ganz Hessen, aus Rheinland-Pfalz und weiteren Bundesländern zum ersten und zweiten Lauf der hessisch-thüringischen Meisterschaft sowie teilweise zur Rheinland-Pfalz-Meisterschaft.

Beim Motorrad-Trial geht es darum, verschiedene Hindernisse stehend auf den Fußrasten mit dem Motorrad zu überwinden, ohne die Füße auf den Boden zu bringen. Denn dies würde zu Fehlerpunkten führen. Steine, Holzstämme, große Reifen müssen als Hindernisse bergauf oder bergab überwunden werden.

Beim AC Bensheim wurde seit Wochen unter Federführung von Abteilungsleiter Gianluca Breßem auf dieses Ereignis hingearbeitet. 16 Wettkampf-Sektionen mussten gebaut werden. Breßem hatte ein Helferteam zusammengestellt und zusammen mit Kevin Gärtner auch die technischen Herausforderungen des neuen Auswertungsprogrammes bezwungen. Hinzu kamen neben den üblichen technischen und organisatorischen Anforderungen eines solchen Motorsportereignisses noch die Einlasskontrollen unter Coronabedingungen (begrenzte Personenzahl, „drei G“ empfohlen).

Bereits freitags trafen die ersten Teilnehmer im Fahrerlager ein, nach so langer Zeit ohne Wettkampf gab es viele strahlende Gesichter. Die Trialer sind eine große Familie, der diese Begegnungen schmerzlich fehlten. Obwohl die Veranstaltung nicht öffentlich angekündigt worden war, fanden viele interessierte Gäste den Weg zum Gelände und bewunderten die sportlichen Darbietungen.

An beiden Tagen gab es eine separate Siegerehrung, bei der die drei Erstplatzierten Pokale erhielten. Hierbei war auch der gastgebende AC Bensheim gut vertreten. Marvin Ringl feierte an beiden Tagen den ersten Platz in der Klasse 4C. Jeweils einen ersten und einen zweiten Platz gab es für Heiko Linß (5C), Andreas Röll (3C) und Nico Breßem (2C). Aufs Treppchen kamen außerdem Kevin Gärtner (zweimal Dritter 5C) und Hannah Schneider (Zweite Klasse 3). Valerie Waschk kam bei ihrem ersten Wettkampf überhaupt auf die Plätze vier und fünf. red