Trauer um Muster-Profi

Mannheim. Der frühere langjährige Bundesliga-Spieler des SV Waldhof Mannheim, Rainer Scholz, ist im Alter von 67 Jahren verstorben. Er hatte seine fußballerische Ausbildung bei Bayern München genossen und war nach den Zweitliga-Stationen Kickers Würzburg und Hannover 96 im Sommer 1983 von Klaus Schlappner (links) zum SV Waldhof geholt worden, wo der seinerzeit 29-Jährige in der hauptsächlich aus jungen Spielern bestehenden Aufstiegsmannschaft die Verantwortung übernahm. „Er war sehr wertvoll, ein engagierter, gewissenhafter Profi“, hat Trainer Schlappner ihn noch gut in Erinnerung. „Er hat vom Charakter her gepasst und war ein Vorbild für die jungen Spieler.“

Von 1983 bis 1987 absolvierte Scholz 99 Bundesliga-Spiele für die Blau-Schwarzen und erzielte dabei drei Tore. Nach dem Trainerwechsel zu Felix Latzke verlor er 1987 aber seinen Stammplatz und folgte seinem Trainer Schlappner zum SV Darmstadt 98. Nach seinem Karriereende 1992 in Darmstadt stieg Scholz ins Trainergeschäft ein und führte unter anderem den VfR Bürstadt von der Landes- in die Oberliga. Scholz wird am 22. Juli in Lohr am Main beigesetzt. wy/Archivbild: Imago