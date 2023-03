Trauer um Ex-Profi Bernd Walz

Wald-Michelbach. Einer der erfolgreichsten Fußballer des Kreises Bergstraße ist tot: Bernd Walz starb völlig überraschend am Sonntagmorgen im Alter von 65 Jahren in seiner Heimatgemeinde Wald-Michelbach. Er hinterlässt Frau Manuela und zwei Kinder.

1976 war Walz an der Seite von Jürgen Groh mit dem VfR Bürstadt deutscher Amateurmeister geworden, trug in 14 Jugend-Länderspielen das DFB-Trikot. Der gebürtige Aschbacher bestritt für die Offenbacher Kickers, zu denen er 1976 stieß, 148 Zweitligaspiele (zwölf Tore) und acht DFB-Pokalpartien.

Mit 24 Jahren musste Bernd Walz seine Profikarriere beenden. Im Trikot der Offenbacher zog sich der Innenverteidiger im Bundesliga-Aufstiegsspiel bei Bayer Leverkusen (Juni 1982) früh eine schwere Verletzung zu. Das Sprunggelenk war gebrochen.

Der gelernte Physiotherapeut, der in Wald-Michelbach seine Praxis hatte, schnürte danach noch für seinen Stammverein TSV Aschbach die Schuhe, trainierte anschließend die A-Jugend der SG Wald-Michelbach und wurde dort 1997 Übungsleiter der Senioren. Höhepunkt war 2001 der Aufstieg in die Bezirksliga. 2005 beendete Walz sein Trainerengagement bei der SG, für die aktuell sein Sohn Tim als Verteidiger am Ball ist. Wegen des Todesfalls war das für Sonntag vorgesehene Kreisoberliga-Spitzenspiel zwischen der SG Unter-Abtsteinach und der SG Odin Wald-Michelbach abgesagt worden. kar/ü