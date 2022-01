Training mit Hotspot-Regeln

Bergstraße. Für den Amateursport im Kreis Bergstraße gelten seit einer Woche verschärfte Corona-Maßnahmen. Weil die Inzidenz im Kreis an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 350 betrug, sind gemäß der hessischen Corona-Schutzverordnung so genannte „Hotspot-Regeln“ in Kraft getreten. Der Landkreis hat eine entsprechende Allgemeinverfügung veröffentlicht. Die Inzidenz im Kreis steigt seit dem Jahreswechsel stetig an und liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) von gestern bei knapp 800.

Für „Veranstaltungen mit mehr als zehn Personen“ sowie „im Kultur-, Sport- und Freizeitbereich“ greift nach den Hotspot-Regeln jetzt auch im Freien die 2G-Regel. In gedeckten Sportstätten und in den Innenräumen von Sportstätten gilt 2G+. „Die ‚Hotspot-Regeln’ treten außer Kraft, sobald der Inzidenz-Wert an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterhalb der Schwelle von 350 liegt“, heißt es in einer Online-Übersicht des Landes Hessen.

Die Fußball-Vereine haben auf ihren Plätzen Hygienekonzepte. © Zelinger

Hallensportarten, die schon Ende vergangenen Jahres auf 2G und 2G+ umstellen mussten, dürften die neuen Regelungen weniger hart treffen. Nicht geimpfte Fußballer etwa sind hingegen bis auf Weiteres außen vor. Für Ehrenamtliche und Beschäftigte gelten „ähnliche Regelungen wie am Arbeitsplatz, also 3G“, teilte ein Sprecher des Sport- und Innenministeriums dieser Redaktion auf Nachfrage mit.

Auf der Internet-Seite des Ministeriums heißt es unter „Sport und Corona“: „Für die Beschäftigten in Sportstätten – unabhängig ob angestellt, selbstständig oder ehrenamtlich – gilt der Negativnachweis der (auch ehrenamtlich) Beschäftigten nach den Arbeitsschutzregelungen des Bundes (geimpft, genesen oder beim Betreten des Betriebes getestet).“ Zu dieser Gruppe zählen etwa Trainer, Betreuer und Schiedsrichter, aber auch Vereinshelfer.

Der Hessische Fußball-Verband (HFV) informierte seine Vereine Ende der vergangenen Woche mit zwei Dokumenten, die „aktuelle Informationen zum Spielbetrieb“ sowie „Empfehlungen für zusätzliche Maßnahmen im Trainings- und Freundschaftsspielbetrieb in Hotspots“ enthalten. In seinen Empfehlungen rät der Verband unter anderem dazu, in Hotspots auf die 3G-Regel für nichtgeimpfte Trainer und Betreuer zu verzichten: „Der Verbandsschiedsrichterausschuss hat alle Kreise gebeten und dringend empfohlen, in Hotspotkreisen auf die Ansetzung von ungeimpften Schiedsrichtern zu verzichten. Gleichzeitig sollten für die Dauer der Hotspot-Regelungen auch keine ungeimpften Trainer oder Betreuer eingesetzt werden.“

Empfohlen wird außerdem, Selbsttests vor dem Betreten des Sportgeländes durchzuführen und die Zahl der Testspiele generell zu beschränken. Bei Verdachtsfällen seien Training und Testspiele abzusagen.

Die Art und Weise, wie die neuen Regeln und Maßnahmen kommuniziert wurden, stößt vor allem bei den Fußballern auf Kritik. Ob etwa die 3G-Regel für Ehrenamtliche und Beschäftigte auch in Hotspots gilt oder nicht, konnte Reiner Held am frühen Donnerstagnachmittag noch nicht beantworten. Dem Bergsträßer Kreisfußballwart lagen dazu schlichtweg keine Informationen vor – und das, obwohl bis dahin schon sechs Tage seit Inkrafttreten der Hotspot-Regeln vergangen waren.

Held geht es ausdrücklich nicht um Schuldzuweisungen. Der Bürstädter weiß, dass der HFV seine Anweisungen auf Grundlage der politischen Vorgaben formulieren muss. Für die Vereine an der Basis, die zum Teil in dieser Woche mit Vorbereitung auf die Restrunde beginnen, sei das jedoch nur ein schwacher Trost. „Die Ehrenamtlichen in den Vereinen sind bald komplett überfordert“, befürchtet Held mit Blick auf die vielen Ausnahmeregelungen und notwendigen Präzisierungen, die an der Basis den Unterschied machen. cpa/sm