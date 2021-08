Trainerfortbildung für Outdoor-Sport

Bergstraße. Sport im Freien nimmt auch im Vereinsangebot, nicht zuletzt in der Corona-Pandemie, einen immer größeren Stellenwert ein. Deshalb bietet der Sportkreis Bergstraße mit Referenten aus dem Team Sport und Gesundheit des Landessportbundes wieder eine Trainerfortbildung, die auch zur Lizenzverlängerung dient, mit dem Thema „Outdoor-Fitness“ an.

Für den theoretischen Online-Teil (Webseminar) am Donnerstag (2.) von 18 bis 19.30 Uhr sowie den Praxisworkshop am nächsten Mittwoch (8.) von 17 bis 21 Uhr beim SV Mörlenbach sind noch wenige Plätze frei; Anmeldeschluss ist bereits am heutigen Mittwoch (31.) in der Sportkreis-Geschäftsstelle bei Katja Zeth-Seidel oder eine E-Mail senden an: sportkreis@kreis-bergstrasse.de

Zu fünf Bereichen des Gesundheits- und Freizeitsports sollen neue Ideen und Übungen vorgestellt werden; diesmal unter anderem auch mit Kleingeräten sowie als Partner- bzw. Gruppenübungen, die aber dennoch den unmittelbaren Körperkontakt ausschließen.

Zu den Themen „Warm Up/Stundeneinstimmung“, Zirkeltraining und bewegtes Gedächtnistraining, die auch schon im letzten Jahr Bausteine dieser Fortbildung gewesen sind, kommen nun die Aspekte des Beweglichkeitstrainings unter besonderer Hervorhebung des Mobilitäts-Aspektes sowie Ideen für ein spielerisches Ausdauertraining neu hinzu. red

