Trainer will nichts schenken

Zwingenberg. Das Saisonziel Klassenerhalt wurde letztlich souverän erreicht, mit 23:23 Punkten belegt der TuS Zwingenberg einen ordentlichen siebten Tabellenplatz vor dem letzten Rundenspiel in der Frauenhandball-Landesliga. Ohne Druck können die Bergsträßerinnen am Samstag (16 Uhr) zum Tabellensechsten HSG Bachgau fahren.

Doch Interimstrainer Renato Ribic will zum Abschluss, bevor er das Zepter an seinen Nachfolger Sascha Schnöller übergibt, unbedingt gewinnen. Schließlich kennt er Bachgaus Trainerin Alisa Stickl schon „eine gefühlte Ewigkeit“ – und dass er gegen seine gute Freundin die Punkte herschenkt, „geht gar nicht“, meint er mit einem Schmunzeln. Aber der ganz große Kampf um die zwei Punkte wird in der Welzbach-Halle in Großostheim nicht mehr zu erwarten sein. esi