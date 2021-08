Trainer von Eintracht Bürstadt gibt mit 42 sein Comeback auf dem Feld

Bürstadt. Nein, von einer „normalen“ Vorbereitung wollen sie bei Eintracht Bürstadt im Moment nicht sprechen. Zwei Corona-Fälle, die ersten Verletzungen und die Ferienzeit, die die Spieler nach und nach nutzen, machen dem Fußball-Gruppenligisten zu schaffen. „Ständig fällt ein anderer Spieler weg. Kaum einer wird die Vorbereitung komplett mitmachen“, meint Abteilungsleiter Marcus Haßlöcher.

Verletzte und Urlauber in der Vorbereitung – klagen Amateurteams darüber nicht schon länger? Eintracht-Spielertrainer Benjamin Sigmund ordnet das vor dem Corona-Hintergrund ein. „Die Spieler haben ganz andere Fitnesszustände nach der langen Pause. Dadurch sind sie verletzungsanfälliger“, sagt der 42-Jährige. „Viel darf nicht mehr verrutschen“, wiederholt Haßlöcher die Bedenken, die er schon im Juni äußerte. Mit 22 Feld- und Ergänzungsspielern ist der Eintracht-Kader eher dünn besetzt.

Bis zum Rundenstart – am 15. August gegen FV Mümling-Grumbach, eine Woche später steht das Derby bei der FSG Riedrode an – sollten die meisten wieder an Bord sein. Was die neue Saison für die Eintracht bringt, ist nach der achtmonatigen Corona-Pause schwer einzuschätzen – auch im ligaweiten Vergleich. Haßlöcher und Sigmund rufen deshalb den Klassenerhalt als Ziel aus. „Ich kann ganz gut mit der Underdog-Rolle leben. Wir haben hungrige, junge Spieler“, betont Sportchef Haßlöcher, der bei acht Zugängen und zehn Abgängen von einem „Umbruch“ spricht.

Sigmund gibt zu bedenken, dass „in Summe 17 Spieler“ in zwei Jahren weggegangen sind. Das zwingt den früheren Waldhof-Kicker, dessen Team vor der Pandemie problemlos das Spielsystem umstellen konnte, taktisch zum Umdenken. „Mit jüngeren Spielern, die teils aus unteren Klassen kommen, verschiedene Systeme zu spielen, halte ich nicht für den richtigen Weg. Mir ist lieber, dass wir uns auf ein System konzentrieren und das zu 100 Prozent beherrschen“, erklärt der Eintracht-Coach.

Der Trainer geht nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten voran. Wegen der Defensiv-Engpässe reaktivierte sich der frühere Regionalliga-Spieler einfach selbst. cpa/sm