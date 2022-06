Trainer Paul McNally wechselt von Auerbach nach Rodau

Fußball. Trainerwechsel in den Bergsträßer Fußball-Kreisligen. Paul McNally hat sein Engagement bei der TSV Auerbach II (Kreisliga B) beendet und heuert zur neuen Saison eine Liga höher beim SC Rodau an. Dabei hatte die TSV Auerbach in der Winterpause mit der Vertragsverlängerung von Erstmannschafts-Trainer Giuliano Tondo mitgeteilt, dass man auch mit den anderen Trainer zusammenarbeiten werde. Doch dann kam es anders. „Ich hatte das Gefühl, dass es wichtig ist, im Guten zu gehen, und dass man sich darauf freuen kann, sich wieder zu sehen“, begründet McNally seinen Sinneswandel.

Corona hat dann aber doch ein übriges dazu beigetragen. „Es war auch eine harte Zeit. Ich bin mit Auerbach aufgestiegen, doch das hat auch Kraft gekostet“, so der scheidende Trainer. Neuer Coach der Die TSV Auerbach II wird Giovanni Antonucci. Mehr dazu am Dienstag im Bergsträßer Anzeiger.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren SSV und TSV Reichenbach Glänzende Ausgangslage für die beiden Vereine Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Fußball SSV und TSV freuen sich auf die SG Reichenbach Mehr erfahren

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1