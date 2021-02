Kaiserslautern. Zwischen Abpfiff und Trainerentlassung vergingen beim 1. FC Kaiserslautern am Samstag keine vier Stunden. Der Fußball-Drittligist hat sich nach weniger als vier Monaten von Chefcoach Jeff Saibene (Bild: dpa) getrennt und taumelt nach einem desaströsen Auftritt beim 0:1 gegen den SV Wehen Wiesbaden mal wieder dem Absturz in die Bedeutungslosigkeit entgegen. „Aus sportlichen Gründen“ seien Saibene und Assistent Ryszard Komornicki mit sofortiger Wirkung freigestellt, wie die Pfälzer nach offenbar nicht mehr besonders langwierigen Beratungen verkündeten. Wer auf Saibene folgt, blieb zunächst offen.

In seinen Interviews nach dem Schlusspfiff referierte der 52 Jahre alte Luxemburger noch zu einer möglichen Ablösung: „Mit mir hat unter vier Augen noch niemand darüber gesprochen. Ich denke aber auf jeden Fall, dass ich die Mannschaft noch erreiche. Wir werden das zusammen hinkriegen.“ Am gleichen Abend war er beim FCK Geschichte. Immerhin haben die Fans ihr Team noch nicht aufgegeben. Nach dem 0:1 gegen den SVWW stellte rund ein Dutzend FCK-Anhänger die Mannschaft vor dem Busparkplatz des Stadions zur Rede – schließlich steht ausgerechnet jetzt das Derby beim SV Waldhof Mannheim an.

Nur der Torwart überzeugt

Gegen die Hessen blieb Kaiserslautern über die gesamte Spieldauer nahezu ohne echte Torchance. Torhüter Avdo Spahic verhinderte vor der Pause mit mehreren starken Paraden einen Rückstand. Auch nach Wiederbeginn lief das Spiel überwiegend nur in Richtung des Lauterer Tores. Der eingewechselte Kevin Lankford traf schließlich nach 69 Minuten für Wehen-Wiesbaden. dpa