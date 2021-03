Ketsch. „Die Vorfreude ist groß“, bestätigt Trainer Adrian Fuladdjusch vor dem Spiel der Kurpfalz Bären Ketsch in der Frauenhandball-Bundesliga am heutigen Samstag bei der HSG Bensheim/Auerbach. Er selbst stand schon bei den Flames unter Vertrag, bevor er an den Altrhein kam, und es gibt weitere Verbindungen zwischen beiden Teams. Bären-Spielerin Saskia Fackel hat bereits einen Kontrakt bei der HSG für die kommende Spielzeit unterschrieben und Flames-Spielmacherin Lisa Friedberger wurde 2013 mit Ketsch deutsche B-Jugendmeisterin.

AdUnit urban-intext1

In personeller Hinsicht gibt es zwei Rückkehrerinnen zu vermelden: Katja Hinzmann steht nach ihrer Fingerverletzung wieder im Kader, Lea Marmodee fehlte zuletzt wegen einer Studiumsexkursion. mjw