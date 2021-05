Tradition verpflichtet die Eintracht

Frankfurt. Wie man als Außenseiter das DFB-Pokalfinale gewinnt, das haben die Frankfurter Fußballprofis mit ihrem Triumph gegen den FC Bayern 2018 vorgemacht. Die Eintracht-Frauen können einen ähnlichen Coup am Sonntag (16 Uhr/ARD) in Köln gegen den VfL Wolfsburg schaffen. Am vergangenen Wochenende hatte das Team von Niko Arnautis in der Bundesliga nach hartem Kampf 2:3 gegen den VW-Club verloren. „Das gibt uns Mut. Wir glauben sehr an uns und werden alles dafür tun, den Pokal nach Frankfurt zu bringen“, sagte der 41-jährige Trainer in einer Online-Pressekonferenz.

AdUnit urban-intext1

Die Fußballerinnen des Clubs stehen zum ersten Mal im Endspiel, sie spielen seit dem vergangenen Sommer unter dem Dach der Eintracht. Der Vorgängerclub 1. FFC Frankfurt ist mit neun Triumphen Rekordsieger und stand 13 Mal im Finale. Zuletzt war der FFC 2014 Pokalsieger – seitdem räumte Wolfsburg in allen Endspielen ab.

„Diese Fusion ist für alle Beteiligten ein Riesengewinn. Ich glaube, dass wir hier in Frankfurt als Standort einfach Power haben und durch die Fusion auch die Aufmerksamkeit für die Mädels gestiegen ist“, bilanzierte Arnautis. „Das trägt dazu bei, dass wir in allen Bereichen wachsen und gewachsen sind.“

Für viele das erste Finale

Gleichzeitig ist es für den Tabellensechsten der Höhepunkt einer nicht ganz so erfolgreich wie erhofften Saison. Die Champions-League-Teilnahme haben die Frankfurterinnen verpasst. Als Tabellensechster treffen sie nun im Rheinenergiestadion ohne Zuschauer auf den letztjährigen Meister und Pokalgewinner, der in der Bundesliga vor dem letzten Spieltag zwei Punkte Rückstand auf Bayern München und nur noch minimale Chancen auf den Titel hat.

AdUnit urban-intext2

„Die Freude ist groß. Für die meisten von uns ist es das erste Finale mit dem Verein – für mich persönlich das erste Finale überhaupt“, sagte Frankfurts Torjägerin und Nationalstürmerin Laura Freigang vor dem 41. DFB-Pokalfinale. Die 23-Jährige liegt mit 17 Treffern in der Liga-Torschützenliste auf Rang zwei hinter Nicole Billa (21/TSG 1899 Hoffenheim). „Das Spiel in der Liga hilft uns in der Vorbereitung sehr. Wir wollen nicht mehr 45 Minuten brauchen, um reinzufinden, sondern unsere Aktionen direkt von der ersten Minute an durchziehen.“

Der größere Wille

Frankfurt geht die Partie unter dem Motto „Zurück zu neuem Glanz“ an. „Wir wollen den Pokal vielleicht mehr als Wolfsburg“, sagte Nationaltorhüterin Merle Frohms, die auf ihren alten Club und ihre Rivalin Almuth Schult trifft, in der „Frankfurter Rundschau“. dpa

AdUnit urban-intext3