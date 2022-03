Torfabrik mit Defiziten in der Abwehr

Elmshausen. 2019 schaffte der TSV Elmshausen die Rückkehr in die Fußball-Kreisliga C, hat aber seitdem noch keine Saison zu Ende gespielt. Beim Corona-Abbruch im März 2020 lagen die Lautertaler mit 42 Punkten auf Rang drei – vier Zähler hinter der Tvgg Lorsch II, die als potenzieller Relegationsteilnehmer schließlich aufsteigen durfte. In der Runde 2020/21 konnten bekanntlich nur sieben Spieltage absolviert werden, Elmshausen lag mit neun Punkten auf Rang neun. Vor der aktuellen Spielzeit hatte Trainer Matthias Rettig „besser als Platz sechs“ als Ziel ausgegeben – sein Team überwintert mit 31 Punkten (67:40 Tore) auf Rang vier. Auch darum geht es im folgenden Check.

Hat der TSV Elmshausen bisher die Erwartungen erfüllt?

„Auf alle Fälle“, findet Matthias Rettig angesichts der beschriebenen Zielsetzung. Schließlich fehlen zum Zweiten (FC Ober-Abtsteinach II) nur zwei Punkte, hinter dem Sechsten (SV Unter-Flockenbach III/30 Punkte) klafft schon eine kleine Lücke von vier Punkten.

Was ist in der ersten Saisonhälfte gut gelaufen?

Daumen hoch? Elmshausens Trainer Matthias Rettig hadert mit der Leistung seiner Defensive, die oft in wechselnder Besetzung antreten muss. © Strieder

„Alles wie geplant“, verkündet der Trainer. Probleme mit Verletzten und Kranken haben sogar ein noch besseres Abschneiden verhindert. Als positiv bewertet Matthias Rettig, dass in diesen Phasen zwei, drei Spieler aus der 1b-Mannschaft in der Ersten ausgeholfen und sich gut eingefügt haben.

Was muss noch besser werden?

Der TSV Elmshausen kassiert zu viele Gegentore. „Das war in den letzten Jahren immer das Problem“, klagt der Trainer, der in der Saisonvorschau davon ausging, dass zwei der Neuzugänge da zu einer Besserung beitragen könnten. Durch viele Ausfälle konnte sich die Hintermannschaft nie richtig einspielen. „Wir leben von unserer Offensivkraft. Das war so und wird so bleiben“, sagt Rettig, dessen Philosophie lautet: „Ich gewinne lieber 6:4 als 1:0.“ Die Elmshäuser haben in 16 Spielen 67 Treffer erzielt – genau so viele wie die Übermannschaft, Tabellenführer SG Hammelbach/Scharbach. Hinten gab es für den TSV aber schon 40 Gegentore – nur bei fünf Mannschaften in dem 16er-Feld stehen mehr zu Buche.

Hatte die Corona-Pandemie Einfluss auf den Spielbetrieb der Elmshäuser?

Matthias Rettig berichtet nur von einem Fall in der Vorbereitung, so dass eine Woche nicht trainiert werden konnte. Der Trainer weiß das richtig einzuordnen: „Da können wir von Glück sagen, dass nicht mehr war.“ Verletzungen haben seinem Team wortwörtlich mehr wehgetan. So konnte Stammtorwart Steffen Franke nur drei Spiele absolvieren, Matthias’ Sohn Niklas Rettig fiel acht Begegnungen aus – und damit die halbe Hinrunde. Auf der Torhüter-Position wurde bereits reagiert: Meikel Klatt wechselte nach Elmshausen, er soll die Hintermannschaft stabilisieren.

Wie haben die Neuzugänge Fuß gefasst?

„Marvin Feher hat die Erwartungen nach seiner Rückkehr aus Wald-Michelbach natürlich voll erfüllt“, sagt Matthias Rettig: „Er ist unser Haupttorschütze, er bereitet auch Tore vor und er hat auch gelernt, nach hinten zu arbeiten.“ Auch Zoran Derek hat sich als wertvoller Spieler erwiesen, er musste aber nach seinem Urlaub erst den Trainingsrückstand aufholen und einige Spiele pausieren.

Gab es in der Winterpause weitere personelle Veränderungen?

Baris Bostan von Starkenburgia Heppenheim attestiert der Trainer Trainingsfleiß. „Er kann uns weiterbringen“, findet Rettig nach dem Eindruck der ersten Testspieleinsätze.

Was ist für den TSV in der Rückrunde noch drin?

Angesichts des aktuellen Tabellenstands sieht Matthias Rettig keine Veranlassung, etwas am ausgegebenen Saisonziel zu ändern: „Wir wollen vorn dabei bleiben. Wenn wir kein Pech haben, ist der zweite Platz drin, das wäre schön.“ Eine Sache ist dem Elmshäuser Coach aber auch wichtig: „Wir wollen weiter schön Fußball spielen.“

Und die Perspektiven über das Saisonende hinaus?

Matthias Rettig hat seine Zusage gegeben, dass er weitermacht, seine dann fünfte Saison in Folge. Unterstützung erhält er von Eric Franke, der 2016 zum VfR Fehlheim ging und nun als spielender Co-Trainer zurückkehrt. „Er ist ein erfahrener Spieler, der der Mannschaft einen Schub geben kann.“ Auf Rettigs Wunschzettel stehen „noch zwei, drei Abwehrspieler. Wenn die dazu kommen, können wir vorn mitspielen.“ kr