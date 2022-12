Einen überraschend deutlichen 9:3-Sieg gegen den TSV Nieder-Ramstadt erspielte der TTC Heppenheim in der Tischtennis-Verbandsliga, zumal in der Mitte Maximilian Schaumann ersetzt werden musste. Dafür war Torsten Gwosdz mit von der Partie, und sein Einsatz machte sich bezahlt. In der Mitte steuerte er zwei Einzelsiege bei. - Weitere TTC-Punkte: Klevenz/Pavolka, Klevenz (2), Pavolka,

