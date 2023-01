Tolle Cross-Saison von Starker

Bensheim. Mit den deutschen Radcross-Meisterschaften in München endet das erste Wettkampfjahr vom GGEW Racing Team, das bekanntlich vom Förderverein Radsport Hessische Bergstraße gegründet wurde, um Lizenzfahrer sowie ambitionierte Tria- und Duathleten der SSG Bensheim zu unterstützen.

Auf dem schweren, selektiven Rundkurs im Münchner Olympiapark schlug sich Sascha Starker im Herren-Eliterennen als Sechster sehr gut, denn es kamen nur elf Fahrer rundengleich ins Ziel. Während sich an der Spitze Sascha Weber (Freiburg) und Topfavorit Marcel Meisen ein packendes Duell lieferten, das letztlich Weber klar für sich entschied und damit erstmals Cross-Meister wurde, bildete sich dahinter eine zunächst vierköpfige Verfolgergruppe, in der Starker aber abreißen lassen musste. Der Bensheimer belegte in der Cyclo-Cross-Bundesliga-Gesamtwertung 2022 übrigens den herausragenden dritten Rang.

Starke Saison, vor allem als Radcrosser: Sascha Starker. © Neu

Henning Jaecks belegte bei der DM in München bei den Masters 2 den 18. Platz, während mit dem Auerbacher Louis Leidert ein ehemaliges SSG-Talent überkegen bei den U 19-Junioren triumphierte. Er besucht derzeit das Sportinternat Köln und startet für das nordrhein-westfälische RSV rad-net-Team. Beim Frauenwettbewerb, bei dem die Darmstädterin Lisa Heckmann Zweite wurde, spielten Diana Steffenhagen (11.) und Hannah Charlotte Frickenhelm (14.) vom RSV Seeheim keine Rolle.

15 Rennsiege, zwei Landesmeister

Insgesamt wurden von den Mitgliedern des GGEW Racing Teams 15 Siege bei Radrennen eingefahren, wobei sich Sascha Starker (Elite Herren) und Bennet Bachmann (Jugend U 17) zu Hessenmeistern kürten. Die Triathleten um Heike und Luc Dieteren steuerten einen Sieg beim Ironman Barcelona bei. Der Gronauer Luc Dieteren wurde bei den 70.3 Weltmeisterschaften in St. George, Utah, USA Zehnter in seiner Altersklasse.

Das Racing-Team kam auf insgesamt 75 Platzierungen in den Top 15, zu denen auch Torsten Wambold mit diversen Erfolgen zum Beispiel als Trailrunner und bei Läufen beitrug. So gewann er bei Jog & Rock in Bensheim den Halbmarathon in seiner Altersklasse M 45.

Ab März werden die SSG-ler wieder ins Renngeschehen eingreifen. Der Fokus soll auf die Förderung von Talenten wie Florian Dietz (U 23) und Ben Bachmann (U 17) liegen. Dabei hat der Förderverein noch zwei Plätze für interessierte Lizenz-Jugendfahrer zu besetzen. red/hs