Tobias Kurz neu im 07-Trainerstab

Bensheim. Der FC 07 Bensheim hat die Planungen für die nächste Saison weitgehend abgeschlossen. „Wir waren fleißig“, sagt Uli Albrecht, der Sportliche Leiter des FC 07, zu den vergangenen Wochen der Weichenstellung für 2021/22. Bereits seit Anfang Februar steht fest, dass es beim Fußball-Gruppenligisten einen Wechsel auf der Trainerposition geben wird. Der Club und Spielertrainer Elton da Costa verständigten sich darauf, nach drei gemeinsamen Jahren getrennte Wege zu gehen. Da Costas Nachfolger ist der bisherige Co-Trainer Andy Zehnbauer (wir haben berichtet).

Zehnbauer (32), ein Eigengewächs des FC 07, erhält zukünftig Unterstützung von Mark Schneider. Der 31-Jährige coachte zuletzt erfolgreich die U17 der Nullsiebener in der Verbandsliga. Auch bei der U23, der zweiten Mannschaft in der Kreisliga A, wurde der Trainerstab aufgestockt. An der Seite von Coach Ben Talib wird zukünftig Tobias Kurz, der bisherige Kapitän der Zweiten, als spielender Co-Trainer fungieren.

Mehr zu den Ab- und Zugängen bei den Nullsiebenern am Samstag im Bergsträßer Anzeiger.

