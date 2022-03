Titel an Auerbach, Gronau und BSC

Bergstraße. Die Tischtennis-Kreispokalendrunde in Lampertheim hatte die TSV Auerbach gleich zwei heiße Eisen im Feuer; am Ende sprang ein umjubelter Titelgewinn für die sechste Mannschaft in der 3. Kreisklasse heraus.

Zunächst wurde im Halbfinale bei nur einem Satzverlust die SG Hüttenfeld IV mit 4:0 besiegt. Im Endspiel kam es zum Lokalderby gegen den VfR Fehlheim VI, der sich mit 4:2 gegen Bonsweiher II durchgesetzt hatte. Es entwickelte sich die erwartet spannende Auseinandersetzung, bei der die Auerbacher abermals durch Punktgewinne von Polheim/Weihrich, Tim Polheim, Willi Weihrich und Gerd Baumunk mit 4:2 durchsetzten. In spannenden Matches erspielte Tim Michel zwei Einzelsiege für den VfR.

Im Kreisliga-Wettbewerb war für Auerbach II bereits im Halbfinale mit dem 2:4 gegen Lokalrivale SG Gronau Endstation, da sich auf TSV-Seite nur Konrad Schleißmann zweimal durchsetzen konnte. Sven Marquadt, Stephan Volk (2) und Russ/Volk punkteten für Gronau, das dann im Endspiel mit 1:4 gegen Lampertheim V den Kürzeren zog (Ehrenpunkt durch Russ/Volk). Dafür durften sich die zweiten Gronauer Herren (2. Kreisklasse) ebenso über den Pokaltriumph auf Kreisebene freuen wie die Kreisliga-Frauen des BSC Einhausen II.

Weitere Ergebnisse: 1. Kreisklasse; Halbfinale u. a. TuS Zwingenberg – TV Bürstadt V 4:2; Endspiel: TuS – TSV Ellenbach II 3:4. – 2. Kreisklasse; Halbfinale: SG Gronau II – SKG Ober-Mumbach II 4:1, TC Lampertheim VIII – VfR Fehlheim V 0:4; Endspiel: Gronau II – Fehlheim V 4:2 (Punkte; SG: Werner (2), Stephan, Werner/Degenhardt; VfR: Längst, Willems). - Frauen-Kreisliga, Halbfinale: SG Hüttenfeld – SV Kirschhausen 4:0 kampflos, BSC Einhausen II Freilos; Endspiel: Hüttenfeld – Einhausen II 3:4 (BSC-Punkte: Renate Winkel und Steffica Hof, je 2). ks/hs