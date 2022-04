Nach zweijähriger Pandemie-bedingter Pause hat der Tischtennis-Nachwuchs im Kreis Bergstraße wieder seine Ranglistensieger ermittelt. Der SV Mörlenbach sprang auf Grund der Terminverschiebung kurzfristig für den TSK Rimbach als Gastgeber ein.

Erstmals wurden Vor- und Endranglisten an einem Wochenende ausgetragen. Angesichts der 77 Teilnehmer am Samstag und 65 am Sonntag zog der

...