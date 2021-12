Tischtennis-Meisterschaft für Senioren in Hessen abgesagt

Frankfurt/Bergstraße. Die für kommenden Sonntag (19.) in Rimbach geplanten Tischtennis-Bezirksmeisterschaften der Senioren finden nicht statt. Im Rahmen einer Spielausschusssitzung des Hessischen Tischtennisverbandes haben sich der Ressortleiter Seniorensport sowie die vier Bezirkssportwarte dafür ausgesprochen, die diesjährigen Bezirkseinzelmeisterschaften in Anbetracht der aktuellen Situation komplett abzusagen. Einen Ersatztermin wird es voraussichtlich nicht geben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Verband geht aber davon aus, dass Hessischen Einzelmeisterschaften der Senioren, die vom 11. bis 13. März in Lampertheim geplant sind, stattfinden können. Wegen der abgesagten Bezirksmeisterschaften haben der Ressortleiter Mannschaftssport und das Ressort Seniorensport eine Regelung für die Nominierung zu den „Hessischen“ getroffen.

Demnach melden sich die potenziellen HM-Teilnehmer formal bis morgen (Samstag, 18.) 12 Uhr formal online zu den Bezirksmeisterschaften an. Die Bezirkssportwarte entscheiden nach dem QTTR-Wert für Dezember 2021, welche Spielerinnen und Spieler sie für die Hessenmeisterschaften nominieren (Quotenplätze und Ersatzplätze – getrennt nach Altersklassen) und senden diese Liste an den Ressortleiter Seniorensport. Die Nominierten erhalten dann zeitnahe die Ausschreibung mit der Anmeldung für die Senioren-„HEM“ vom Ressortleiter Seniorensport per E-Mail, heißt es von Verbandsseite. red