Saisonabschluss für den VfR Fehlheim in der 3. Bundesliga Nord: Das Tischtennisteam der Grün-Weißen tritt zum Derby am Sonntag (3.) ab 14 Uhr beim TTC Lampertheim an. Die Mannschaft um Spielführer Timo Freund steht trotz starker Leistungen und ersatzgeschwächtem Kader in den letzten Spielen als Absteiger in die Regionalliga West fest, auch aufgrund des schlechteren Satzverhältnisses im

...