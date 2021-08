Tickets für die ersten Flames-Spiele

Bensheim. Der Start in die neue Saison in der Frauenhandball-Bundesliga steht unmittelbar bevor und die HSG Bensheim/Auerbach freut sich, dass die Fan-Rückkehr beim 1. Dentsply Sirona-Cup erfolgreich war. Bei dieser Gelegenheit wurden von den Flames bereits Dauerkarten für die Bundesliga-Spiele angeboten, ab sofort ist es nun möglich, über das Ticketportal auf der Flames-Homepage Tageskarten für die ersten beiden Heimspiele zu erwerben.

Am 11. September (Samstag, 18 Uhr) gastiert die Neckarsulmer Sportunion in der Weststadthalle, am 24. September (Freitag, 19.30 Uhr) kommt Aufsteiger BSV Sachsen Zwickau. Auf Grundlage der aktuellen hessischen Corona-Schutzverordnung und der Bestimmungen des Kreis-Gesundheitsamtes finden die Spiele auch in der Saison 2021/22 mit limitierter Zuschaueranzahl statt. Je nach aktueller Lage im Kreis Bergstraße kann es zu Schwankungen der zugelassenen Zuschauerzahl kommen.

Diese beziehen sich vor allem auf die Personengruppe, die nicht über den 2G-Status (genesene und geimpfte Personen) verfügen und für den Zugang zur Halle einen aktuellen Negativ-Test nachweisen müssen. Die Besitzer einer Dauerkarte für die Saison 2021/22 mit dem 2G-Status sowie Käufer einer Tageskarte mit dem 2G-Staus erhalten garantierten Eintritt zu den Spielen. Bei der Einlasskontrolle sind der Impfnachweis, der Genesenen-Nachweis oder ein Attest über einen aktuellen Covid-19-Schnelltest (nicht älter als 24 Sunden) vorzulegen, in der Halle gilt Maskenpflicht. red