Teurer „Spaß“ von Waldhof-Fans

Mannheim. Drittligist SV Waldhof muss wegen des unsportlichen Verhaltens eines Teils seiner Anhänger eine Geldstrafe in Höhe von 24 900 Euro bezahlen. Fans des Clubs hatten vor und während des Zweitrunden-Spiels im DFB-Pokal gegen Union Berlin (1:3 n. V.) im Oktober auf der Tribüne mehrfach Pyrotechnik abgebrannt. Die Mannheimer haben die vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) verhängte Strafe akzeptiert, wie sie gestern mitteilten. Am Samstag (14 Uhr) steht für den SVW die Auswärtsaufgabe bei den Würzburger Kickers an. lsw/red

