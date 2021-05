Tennis als positive Ausnahme

Bergstraße. Die Tennisspieler sitzen in den Startlöchern. Nachdem die Plätze schon seit einiger Zeit geöffnet sind, könnte auch die Medensaison beginnen. Von Anfang Mai hat der Hessische Tennis-Verband (HTV) den Start aufgrund der Corona-Pandemie aber erst einmal um einen Monat verschoben, mittlerweile nun sogar auf den 25. Juni. Die sieben Spieltage samt zweier Zusatz- und Ausweichtermine sind nach dem neuen Rahmenspielplan bis einschließlich 29. September geplant. Die Ferien sind weitgehend ausgenommen. Wir sprachen mit Roland Bode (TC Viernheim), dem designierten Vorsitzenden des Tenniskreises Bergstraße, über die aktuelle Situation.

Noch müssen sich die Medenrunden-Spieler mit dem ersten Aufschlag gedulden, aber sie können auf eine „normale“ Liga-Tennissaison ab Juni/Juli hoffen. © Nix

Herr Bode, glauben Sie an eine Medensaison ab Ende Juni?

Mit viel Erfahrung wohl bald an der Vorstandsspitze Roland Bode (57) ist seit knapp 40 Jahren in verschiedenen Positionen für das hessische Tennis ehrenamtlich tätig. Zudem ist er im Verband, national und international über seine Tätigkeit als Sportjournalist und langjähriger ITF-Schiedsrichter gut vernetzt. Nachdem Tenniskreis-Vorsitzender Jan Kahlert (TC Sportpark Heppenheim) auf der letzten Mitgliederversammlung im März 2020 angekündigt hatte, sein Amt abzugeben, war kein Nachfolger in Sicht. Roland Bode (TC Viernheim)erklärte sich nach langem Überlegen jetzt doch bereit, als bisheriger Stellvertreter für den Vorsitz zu kandidieren. Auch die weiteren kandidierenden Vorstandsmitglieder im „Team Bode“ kommen aus Viernheim. Tennisschulbetreiber und Trainer Björn Tihelka ist als Stellvertreter geplant, Leo Marten als künftiger Jugendwart, Rainer Hofmann soll sich im Falle einer Wahl um die Finanzen kümmern. Neben Bode bleibt auch Michael Marten als Schriftführer und Internetbeauftragter im Vorstand, so die Mitgliederversammlung diesem Vorhaben auch zustimmt. Ein Termin für die Sitzung steht allerdings noch nicht fest. beg/Archivbild: Nix

Roland Bode: Ja, denn es gibt noch Terminreserven und sogar einen „Plan C“, der einen Start erst im Juli möglich machen könnte, ohne die Sommerferien dabei zu beeinflussen. Der HTV hat schon im Vorjahr diesbezüglich bundesweit Beispielhaftes geleistet und aus diesen Erfahrungen zusätzlich gelernt. Die Tatsache, dass wir jetzt über das Pfingstwochenende auch die Einzel-Bezirksmeisterschaften der Aktiven in Darmstadt ausrichten dürfen, ist ein wertvolles Signal. Klar ist aber auch, dass die Gesundheit der Menschen und die aktuellen Vorgaben von Politik und Behörden Vorrang besitzen.

Wie ist die Rückmeldung von den Bergsträßer Vereinen für die Medenrunde, nachdem im vergangenen Jahr viele Mannschaften zurückgezogen haben?

Bode: Wir können sehr zufrieden sein. Nicht nur für den Kreis Bergstraße, auch im gesamten Tennisbezirk Darmstadt haben nahezu alle Teams, die im Vorjahr aufgrund der Pandemie zurückgezogen haben, wieder gemeldet. Vermehrte Änderungen gab es in erster Linie aufgrund von Altersklassenverschiebungen. Insbesondere bei der Jugend. Was sich sicherlich wesentlich auswirkt, ist, dass es 2021 – im Gegensatz zum Vorjahr – wieder sportliche Absteiger gibt. Heißt: Wer zurückzieht, muss 2022 automatisch eine Klasse nach unten. Anders wäre ein geordnetes Spielsystem dann nicht mehr realisierbar.

Der Tennissport soll ein „Corona-Gewinner“ sein. Drückt sich das schon in Zahlen aus?

Bode: Für konkrete Zahlen ist es noch zu früh, weil die Mitgliedsbestände gegenüber dem HTV immer bis zum 30. Juni erhoben werden. Deutlich erkennbar ist aber schon jetzt, dass viele Spieler aus fremden Sportarten Tennis sozusagen als „Zweitsportart“ für sich entdeckt haben – aufgrund der sportartspezifischen Möglichkeiten, an der frischen Luft, einer Austragungsfläche von pro Platz bis zu 600 Quadratmetern und dennoch unter Hygienevorgaben. Ein Beispiel: Für die seit 18 Jahren ausgetragene Saisoneröffnungsaktion „Deutschland spielt Tennis“ haben sich diesen Sommer bundesweit 40 Prozent mehr Vereine angemeldet als noch 2019. Der Tenniskreis Bergstraße ist mit allen 26 Clubs vertreten und damit einer der ganz wenigen Kreise deutschlandweit, die zu einhundert Prozent die Chance nutzen wollen, die Corona-Krise in Sachen Mitgliedergewinnung in ein Positivum umzuwandeln.

Was machen aber kleinere Vereine, die keine Mannschaft mehr melden können?

Bode: Das ist eine Sisyphusarbeit. Gerade für die kleinen Vereine und in den ländlichen Gebieten. Um Mannschaftstennis zu spielen, könnte eine Option sein, Spielgemeinschaften mit benachbarten Vereinen zu bilden. Ansonsten sind immer wieder kreative Ideen und Helfer gefragt, die etwa Aktions- oder Schnuppertage organisieren. Kurios ist, dass Tennis von der Pandemiesituation in Sachen Mitgliedergewinnung bundesweit gerade profitiert. Das könnte eine Chance sein. Ein Patentrezept gibt es nicht.

Nachdem der Tenniskreis Bergstraße im vergangenen Jahr kurz vor der Auflösung stand, wollen Sie als Vorsitzender in die Bresche springen – wie ist der aktuelle Stand?

Bode: Da kann ich mich kurzfassen. Durch die einstimmig beschlossene Verschiebung der Neuwahlen auf unserer letzten ordentlichen Mitgliederversammlung am 14. März 2020 sind alle gewählten Personen kommissarisch noch im Amt und nehmen sich ihrer Dinge an. Vorsitzender ist aktuell weiter Jan Kahlert, der ausscheidet. Ich habe meine Nachfolge angeboten, um den ältesten Tenniskreis in Hessen vor der ersten Auflösung im HTV zu bewahren. Aber auch, weil ich neue Ideen habe. Einen neuen Termin für eine Versammlung gibt es bisher nicht. Aus verschiedenen Gründen benötigen wir eine Präsenzveranstaltung, das wurde auch so im Vorstand beschlossen. Dies kann durchaus erst Ende des Sommers der Fall sein.

Wie gestaltet sich Ihre Arbeit an der Spitze – Sie hatten angekündigt, neue Ideen erst einmal intern zu diskutieren?

Bode: Das ist korrekt, es hat sich durch die erneuten Pandemieentwicklungen und damit verbundenen Verschiebungen aber auch hier um ein Jahr verschoben. Es handelt sich um ein Nachhaltigkeitsprojekt, das durchaus sportartübergreifend eine Art „Pilotcharakter“ für den deutschen Sport haben könnte. Für das Konzept gilt es aber, im Vorfeld noch viele Informationen, vor allem die Meinungen aus unseren Kreisvereinen einzuholen. Dies soll zunächst intern geschehen. Der Arbeitstitel lautet „Vision 2030“. Mehr verrate ich Stand heute nicht. beg/red