Bensheim/Dortmund. Mit zahlreichen neuen Gesichtern hat Bundestrainer Henk Groener den ersten Lehrgang der Frauenhandball-Nationalmannschaft nach Rang sieben bei der Europameisterschaft 2020 absolviert. 19 Spielerinnen waren eine Woche in Bensheim zusammenzukommen, um sowohl das Turnier in Dänemark zu analysieren, aber auch, um sich mit Trainingseinheiten im Sportzentrum der TSV Auerbach auf die nächsten Aufgaben vorzubereiten.

Groener zog nach dem Lehrgangsende am Sonntag ein positives Fazit: „Diese Trainingswoche hat uns alle nach vorne gebracht, die Neuen haben sich sehr schnell eingefunden, und wir hatten sehr intensive Gespräche mit allen Spielerinnen. Ich denke, alle sind mit einem guten Gefühl aus Bensheim abgereist.“

Aus taktischer Sicht lag der Fokus auf dem Angriffsspiel – speziell Tempospiel und Gegenstößen – und Aspekten wie der letzten Spielminute. „Wir haben uns sehr intensiv – gerade wegen der neuen Spielerinnen – mit Details befasst, erst im Videostudium, dann auf dem Feld, jeden Tag mit unterschiedlichen Schwerpunkten“, berichtet der Bundestrainer. Daneben lag der athletische Teil des Lehrgangs in den Händen von Athletik-Bundestrainer David Gröger. Zudem gab Sportpsychologin Claudia Reidick ihr „Debüt“ im Kreis der Mannschaft.

Weil einige Stammspielerinnen wie Dinah Eckerle, Mia Zschocke oder Julia Maidhof (Nasenbeinbruch) in Bensheim fehlten, finden die Neuwahl der Kapitänin sowie des Mannschaftsrats erst beim nächsten Lehrgang im April statt.

In den Play-offs für die Weltmeisterschaft im Dezember in Spanien trifft das DHB-Frauenteam auf Portugal, das ergab die Auslosung gestern in der EHF-Zentrale in Wien. Die Mannschaft von Henk Groener tritt zunächst in Portugal an (16./17. April) und hat im Rückspiel 20/21. April Heimrecht. Die Sieger der insgesamt zehn europäischen Play-offs qualifizieren sich für die WM. red