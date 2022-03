Tegelkämper nicht mehr SVK-Trainer

Kirschhausen. Frank Tegelkämper ist nicht mehr Trainer des Fußball-B-Ligisten SV Kirschhausen. Seinen Entschluss, das Übungsleiteramt niederzulegen, stand für den 53 Jahre alten Sportplatzbauer schon vor der überraschenden 1:2-Niederlage gegen Schlusslicht Hofheim fest. In der Pause der Partie gegen Hofheim informierte Tegelkämper den Vereinsvorstand, nach Schlusspfiff dann die Mannschaft. „Persönliche Gründe“, so Tegelkämper, hätten ihn zu dem Schritt bewogen. Näher darauf eingehen wollte der Inhaber der Trainer-B-Lizenz nicht und verriet nur so viel, dass er vom Verein keinesfalls in Bösem scheidet.

Frank Tegelkämper leitete in der zweiten Saison die sportlichen Geschicke der SVK-Herren, war zuvor auch schon in der Jugend- und Nachwuchsarbeit tätig. Während sich der Verein nun auf der Suche nach einem neuen Coach macht, pausiert Tegelkämper zunächst bis Saisonende. hei/ü

