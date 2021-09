TCH-Damen feiern Aufstieg

Heppenheim. Die Tennisdamen des TC BW Heppenheim haben ihr Saisonziel, den Aufstieg in die Gruppenliga, denn sie wurden mit fünf Siegen ungeschlagen Meister der Bezirksoberliga. Nach dem 7:2-Sieg in Bad König stieg nach der Rückkehr in Heppenheim eine spontane Feier. Zur Aufstiegsmannschaft zählen (von links) Pia Eppelmann, Bettina Schalthöfer, Trainer Karsten Formatschek, Lara Benthlin, Patrizia Jabi, Evelyn Bauder, Ann-Kathrin-Weimar sowie (nicht abgebildet) Johanna Engel, Lily Endeund Anna-Lena Witkowski.

Zudem spielen die TCH-Herren 40 um Formatschek noch um die Gruppenliga-Meisterschaft und empfangen am Sonntag (9 Uhr) zum Topspiel den ebenfalls noch unbesiegten TC Kelkheim. red/Bild: TCH