TCB hilft dem TC Heppenheim

Bergstraße. Die Herren des TCO Lorsch verpassten in der Tennis-Verbandsliga nur knapp ihren zweiten Saisonsieg. Bei TuS Griesheim gab es eine 4:5-Niederlage.

Nach dem 3:3 aus den Einzeln gelang nur noch ein weiterer Punktgewinn im Match-Tiebreak durch Piotrek Kusiewicz/Luca Corigliano (2:6, 6:4, 10:7). Zuvor hatte auch Alexander Fluck im Einzel im Tiebreak 5:7, 6:3, 10:3 gepunktet. An den Punkten zwei und drei gewannen Kusiewicz 6:4, 7:5 und Michael Maiwald 6:2, 7:5. David Juras verlor das Spitzeneinzel 0:6, 2:6.

Herren Gruppenliga: TC Bensheim – TVH Rüsselsheim 5:4. Mit dem Sieg gegen die zuvor verlustpunktfreien Rüsselsheimer verschafften sich die Bensheimer ein ausgeglichenes Punktekonto und leisteten zugleich Tabellenführer TC Heppenheim Schützenhilfe. Spannend ging es in den Einzeln vor allem auf den hinteren Positionen zu. Nils Eder (Nr. 4) gewann 7:6, 6:7, 10:6, Moritz Wydra (Nr. 6) 6:7, 6:1, 10:7, Nils Burkhard (Nr. 5) verlor dagegen im Match-Tiebreak 5:7, 7:5, 9:11. Durch die Zweisatzsiege von Mark Kovacs (Nr. 2) und Deli Mihaly Adam (Nr. 3) stand es 4:2 für den TVB, den fehlenden fünften Punkt holten Peter Balla/Mark Kovacs mit einem 6:4, 6:4 im Spitzendoppel.

Damen Gruppenliga: TC Bensheim – TC Heppenheim 6:3. Die TCB-Damen bleiben durch diesen Sieg dem Spitzenreiter Lorsch auf den Fersen. Das Spitzeneinzel war mit 6:0, 6:0 eine klare Sache für Kata Foldeak gegen Patrizia Jabi. Auf den folgenden Positionen ging es in den Match-Tiebreak: Emely Metz gewann 3:6, 6:1, 11:9 gegen Anna-Lena Witkowski, Emely Wiepcke unterlag Ann-Kathrin Weimar 6:1, 3:6, 5:10. Außerdem gewannen Sophia Müller 6:2, 6:4 gegen Evelyn Bauder und Emilia Marocco 6:4, 6:4 gegen Bettina Schalthöfer, Liv Schmidt-Ocker verlor 4:6, 6:7 gegen Pia-Sophia Eppelmann.

Nach dem 4:2 aus den Einzeln holten die Bensheimerinnen noch zwei weitere Punkte in den Doppeln: durch Földeak/Metz mit 6:0, 6.0 gegen Jabi/Bauder sowie Müller/Schmidt-Ocker mit 6:2, 6:2 gegen Eppelmann/Schalthöfer. Rauch/Wiepcke hatten mit 3:6, 3:6 gegen Witkowski/Weimar das Nachsehen.

TCO-Damen siegen im Gleichschritt

Doppelt erfolgreich waren die ersten und zweiten Damen des TCO Lorsch bei ihren Heimspielen. Die Damen I gewannen in der Gruppenliga 6:3 gegen den TC Biblis, Damen II holten in der Bezirksoberliga ein 5:4 gegen die SG Raunheim/Kelsterbach.

Bei den Damen I stand es nach den Einzeln 4:2, jeweils in zwei Sätzen gewannen Lisa Rauch, Lola Stilp, Antonia Jabi und Miriam Stützer. Lisa Rauch und Lola Stilp holten mit 6:0 und 6:0 im ersten Doppel schnell den entscheidenden fünften Punkt. Den beiden anderen Doppeln blieb ein Tiebreak nicht erspart. Vanessa Wenzel und Nadja Rhein gewannen 3:6, 6:4, 10:8, Antonia Jabi und Miriam Stützer mussten ihr Match mit 7:5, 4:6, 8:10 abgeben.

Die Damen II gingen mit ebenfalls einem 4:2 in die Doppel. Hier mussten bereits Rebecca Kunstmann und Nora Kondella bei ihren Punktgewinnen im Einzel in den Tiebreak, Frederike Heinz und Julia Ehnes siegten jeweils klar in zwei Sätzen. Auch in den Doppeln wurde es spannend. Rebecca Kunstmann und Maya Böhm mussten ihr umkämpftes Match an Punkt eins 5:7, 7:6, 9:11 abgeben. Frederike Heinz und Julia Ehnes gewannen souverän 6:1, 6:1 und machten somit alles klar. kr/red