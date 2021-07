TC Einhausen als Erster in die Pause

Einhausen. Die Damen 50 des TC Einhausen gehen nach drei Siegen aus drei Spielen als Tabellenführer der Tennis-Bezirksliga in die Sommerpause. Nachdem die Damen 40 im Jahr 2019 die Meisterschaft in der Kreisliga gefeiert und im vergangenen Corona-Jahr einen guten mittleren Tabellenplatz in der Bezirksliga erreicht hatten, sind sie nun mit ihrem (damaligen und heutigen) Trainer Jan Kahlert in der Bezirksliga der Damen 50 am Start.

Am dritten Spieltag gab es ein 6:0 bei der SKG Wallerstädten. Es spielten im Einzel Anja Ritthaler 6:0, 6:0, Anna Küchel-Müller 6:2, 6:2; Beate Bender 7:5, 6:2 und Iris Rahlmeyer 6:0, 6:1. Im Doppel siegten Anja Ritthaler/Beate Bender 6:3, 6:1 sowie Petra Ohl/Iris Rahlmeyer 6:1, 6:0. Das nächste Heimspiel nach der Sommerpause findet am 28. August um 9 Uhr gegen Viernheim statt. red