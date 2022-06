TC Auerbach geht leer aus

Auerbach. Der zurückliegende Tennis-Spieltag brachte für die drei Teams des TC Auerbach drei Niederlagen.

Herren 65 Bezirksoberliga: TC Auerbach – TC Bad König 1:5. In den Einzeln konnte nur Dieter Rohde sein Match in zwei Sätzen klar mit 6:1 und 6:2 für sich entscheiden. Horst Lindenlaub ging nach 7:6 und 4:6 in den Match-Tiebreak, unterlag aber mit 7:10. Das Doppel Lindenlaub/Simbrick holte nach dem mit 4:6 verlorenen ersten Satz den zweiten mit 6:1, verlor aber im Match-Tiebreak mit 6:10.

Herren 50 Bezirksliga: RW Gernsheim – TC Auerbach 5:1. Nur Neuzugang Hassan Canoglu gewann sein Match mit 6:3 und 6:2. Die anderen Einzelspieler waren chancenlos, verloren jeweils in zwei Sätzen. Auch in den Doppeln konnten die Auerbacher keine Punkte mehr holen.

Damen 60 Bezirksoberliga: SV Dreieichenhain – TC Auerbach 5:1. Bei sommerlichen Temperaturen erkämpfte Sonja Kolb mit 6:2, 6:3, 10:8 den Ehrenpunkt. Irene Lindenlaub und Barbara Grüneklee verloren jeweils knapp in zwei Sätzen. Auch beide Doppel gingen jeweils mit 2:0 an die Gastgeberinnen. red