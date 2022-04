Tausendsassa hat mit DHB hohe Ziele

Bietigheim. Auch für Markus Gaugisch (Foto) hat der Tag nur 24 Stunden. Das wurde bei der Vorstellung des neuen Trainers der deutschen Handballerinnen gleich mehrfach betont, es bleibt dennoch schwer zu begreifen: Gaugisch arbeitet ab sofort als Bundestrainer, Vereinscoach des Bundesliga-Spitzenreiters SG BBM Bietigheim und zudem noch als Gymnasiallehrer. Trotzdem könnte er derzeit kaum zufriedener sein. Der Schwabe lächelt über die sich ihm bietende Chance.

Am heutigen Donnerstag (19.30 Uhr) geht es für den Familienvater, der gestern 48 Jahre alt wurde, gleich um alles: Mit einem Sieg im abschließenden Quali-Spiel gegen Außenseiter Griechenland will sich die DHB-Auswahl ihr EM-Ticket sichern. Doch der Nachfolger von Henk Groener denkt auf dem gewünschten Weg der deutschen Handballerinnen zurück in die Weltspitze schon weiter; nämlich an die Qualifikation für die Olympiade 2024 in Paris. dpa/Bild: dpa