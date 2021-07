Talente bereit für die U20-EM

Mannheim. Die deutschen Leichtathletik-Talente reisen mit Rückenwind zur U20-EM (15. bis 18. Juli). „Unser Team für Tallinn ist mit mindestens 90 Sportlerinnen und Sportlern so groß wie schon seit Jahren nicht mehr“, sagte Dietmar Chounard. Der Bundestrainer war mit den Leistungen der Mannschaft beim Ausscheidungswettkampf in Mannheim am Wochenende zufrieden: „Organisatorisch und sportlich war die Juniorengala herausragend.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aus Mannheimer Sicht verlief das traditionsreiche Meeting erfolgreich. Über 100 Meter belegte Felix Kunstein von der MTG Mannheim den zweiten Platz (10,56 Sek.). Er ist in Tallinn ebenso dabei wie seine Vereinskameradin Ruth Hildebrand (Weitsprung). cr