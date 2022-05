Die TSV Auerbach hat die Tabellenführung in der Fußball-Kreisoberliga übernommen. Im Spitzenspiel kamen die Rotweißen zu einem 3:0-Auswärtserfolg bei der Tvgg Lorsch und zogen mit den „Turnern“ in Sachen Punkte gleich. Im direkten Vergleich liegen die Auerbacher nun nach einem Unentschieden im Hinspiel und dem Sieg im Rückspiel vorn und führen somit die Liga an.

Unterm Strich muss man

...