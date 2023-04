Tagung im Turngau

Bergstraße. Der Gauturntag, die größte parlamentarische Sitzung des Turngaus Bergstraße, findet am Donnerstag, 27. April, um 19.30 Uhr in der Rudi-Wünzner-Halle in Wald-Michelbach statt. Alle Vereine und ihre Vertreter sind zur Teilnahme eingeladen. Gastgebender Verein ist die SG Wald-Michelbach.

Neben dem protokollarischen Rahmen und dem parlamentarischen Teil mit Wahlen ist wieder ein Referat zu einem aktuellen Thema geplant. Alle Teilnehmer haben hier eine Plattform, eigene Vereinsinteressen öffentlich zu machen und sich über Sachstände rund um diverse Themen im Turngau zu informieren. Aber auch der Austausch zwischen den Vereinen ist ein nicht unerheblicher Faktor Gauturntag. red