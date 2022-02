Tabellenführer FSG Lola erwartet das Schlusslicht

Lorsch/Lampertheim. Als Tabellenführer empfangen die A-Liga-Handballerinnen der FSG Lola am Samstag um 17 Uhr im Lampertheimer Sportzentrum Ost das noch sieglose Schlusslicht HSG Fürth/Krumbach II. „Die Rollen sind natürlich klar verteilt“, will Fürths Trainer Gerald Röder gar nicht erst von einem Auswärtscoup träumen: „Es geht darum, alles zu geben, so wie sich das gehört, und sich nicht schon im Vorfeld geschlagen zu geben.“ Röder will mit seinem Team den Klassenerhalt schaffen und in weiterhin Talente an den Fürther Bezirksoberliga-Kader heranführen. Deshalb hat er seinen Vertrag über den Sommer hinaus für eine fünfte Saison bei der HSG verlängert.

Auch für FSG-Trainer Dieter Petermann ist das ungleiche Duell eine Frage der Ehre: „Auf die leichte Schulter darf man keinen Gegner nehmen“, fordert er eine konzentrierte Leistung seiner Spielgemeinschafts-Mannschaft aus Lorsch und Lampertheim (Lola).

Heimrecht in Einhausen: Das Vorspiel zum Bezirksoberliga-Derby der MSG Lorsch/Einhausen gegen Heppenheim (siehe gesonderte Vorschau) bestreiten am Sonntag um 16 Uhr in der Einhäuser Sporthalle die zweiten MSG-Herren (B-Liga) gegen den TV Büttelborn III. esi/red

