Mannheim. Der Krankenwagen stand noch am Spielerbereich, als eine Dreiviertelstunde nach Abpfiff die letzten Profis, Offiziellen und Ordner das Carl-Benz-Stadion verließen. Drinnen wurde Waldhof-Kapitän Marcel Seegert medizinisch versorgt, der sich beim 2:2 (2:1) gegen den FC Bayern II bei einer brachialen Aktion von Münchens Torwart Lukas Schneller eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte. Der 25-Jährige wird dem Mannheimer Fußball-Drittligisten vermutlich zwei Wochen fehlen.

„Es hat ganz schön gescheppert“, schilderte SVW-Trainer Patrick Glöckner den Schockmoment in der 75. Minute, als Schneller nach einem Freistoß Seegert mit beiden Fäusten voraus in Oliver-Kahn-Manier kurz ins Land der Träume beförderte. „Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern“, sagte Seegert, der zuerst sogar weiterspielen wollte, am Dienstag. Er war von dem heftigen Zusammenstoß so benommen, dass er von Jastrzembski und Teamarzt Konstantinos Cafaltzis kurz danach vom Platz geführt werden musste.

Zwei wichtige Spiele folgen

Der Seegert-Schreck überschattete einen Waldhof-Abend, der die Protagonisten in Blau-Schwarz mit einer ambivalenten Gefühlslage zurückließ. Ein Ergebnis, weder Fisch noch Fleisch. „Es war mehr drin“, sagte Glöckner, nachdem sein Team zwei Führungen durch Treffer von Anton Donkor (9., 33.) nicht in einen Sieg verwandeln konnte. Die Entstehung des Elfmeters zum 1:1, bei dem auch nach intensivem Studium der Fernsehbilder nicht ersichtlich war, ob Jan-Hendrik Marx den Münchner Lenn Jastremski berührt hatte, sorgte allerdings für Unmut beim SVW. „Ich sehe definitiv keinen Kontakt“, urteilte Glöckner.

Der Entwicklungsprozess beim Waldhof verläuft weiter in Wellenbewegungen. Kleine Schritte vorwärts, denen Rückschläge folgen. Es fehlen mal hier ein paar Prozentpunkte, mal dort. Wenn die Defensive gut arbeitet, hat die Offensive ihre Schwierigkeiten. Und umgekehrt. 34 Punkte in 26 Partien haben die Mannheimer gesammelt. Das ist nicht überragend, entspricht aber dem realistischen Vorhaben, sich vom Abstiegskampf fernzuhalten. Die Grundlage, dass diese Saison auch im Schlussdrittel eine sorgenfreie bleibt, kann der Tabellenzehnte in den nächsten beiden Partien legen. Am Samstag geht es zu Abstiegskandidat 1. FC Magdeburg, der mit dem Rücken zur Wand steht. Dann kommt der SV Meppen ins Carl-Benz-Stadion – ein Team, das der SVW schlagen kann und sollte. alex