SVU muss Meisterfeier improvisieren

Unter-Flockenbach. Die Fußballer des SV Unter-Flockenbach sind nicht nur sportlich spitze, auch beim Feiern macht dem Meister der Verbandsliga Süd keiner etwas vor: Zwar wurden die Spielverderber von Germania Großkrotzenburg nicht wie geplant abgefertigt (der Tabellenletzte sagt das für Samstag geplante Spiel gegen den 100-Tore-Sturm am Freitag ab), dennoch stieg am Samstag auf dem Wetzelberg eine große Party.

300 Fans ließen die Mannschaft von Trainer Mirko Schneider hochleben – der Aufstieg in die Hessenliga ist schließlich der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Konfetti aus der Kanone, Korkenknallen und eine große Kameradschaft: So waren die Bilder, als sich die Unter-Flockenbacher nach einem Showkick gegen ihre AH jubelnd in den Armen lagen.

Vorsitzender Uwe Felber spritzt „Rotkäppchen“, die Spieler werfen ihren Trainer in die Luft, Bürgermeister Uwe Spitzer gratuliert Mirko Schneider und überreicht einen Blumenstrauß. „Hut ab vor dem SV Unter-Flockenbach“, ist der Sportliche Leiter Markus Müller in Partystimmung und gleichzeitig gerührt über die große Unterstützung und den Zusammenhalt in der SVU-Familie.

Einige Ehemalige wie Uwe Bertsch, Yusuf Ekin, Jan-Marvin Dell (Kapitän der Kreisoberliga-Meistermannschaft) oder Ronny Sauer verstärkten das AH-Team, das auf dem Kleinfeld schwitzen musste, ehe es Kaltgetränke für alle gab. „Wir feiern bis in die Morgenstunden. Einige gehen am Sonntagmorgen sicherlich direkt auf den Weinheimer Marktplatz“, prophezeite der Sportliche Leiter Markus Müller.

Mirko Schneider empfindet die Absage von Großkrotzenburg als „absolute Frechheit“, wollte aber das Beste daraus machen: „Wir feiern einfach weiter. Wir haben eine ganze Saison darauf hingearbeitet – und das Konfetti muss ja weg.“ Eines scheint jetzt schon festzustehen: Nach dem letzten Heimspiel gegen Hanau soll es noch einmal eine Riesenfete geben“, verspricht Markus Müller.

2018 stieg Nico Hammann mit dem FC Magdeburg in die 2. Bundesliga auf – über den Erfolg mit dem SV Unter-Flockenbach kann sich der ehemalige Profi, der vor der Saison von Rot-Weiß Walldorf kam, aber genauso freuen. „Auch wenn es etwas komisch ist, wenn man auf den Sportplatz kommt und alles ist schon erledigt“, sagte Hammann, der die erhoffte Verstärkung war, alle Spiele bestritt und 15 Tore erzielte.

„Wie meine Leistung war, müssen andere beurteilen. Ich habe mich jedenfalls schnell eingefunden und die Mannschaft hat es mir auch einfach gemacht“, meinte Hammann, der nach der Tabellenführung in der Winterpause nicht mehr am Titel gezweifelt habe. „Die Erfahrung zeigt, egal in welchen Ligen, dass jede Mannschaft mal eine Phase hat, wo es nicht so prickelnd läuft. Dann muss man zusehen, dass man da wieder schnell rauskommt. Wir haben durch unsere individuelle Klasse auch gewonnen, als wir nicht so gut gespielt haben.“

Zwar spielte Hammann 2012/13 eine Saison beim damaligen Regionalligisten KSV Hessen Kassel, die Hessenliga ist aber bis auf ein paar Bekannte in anderen Mannschaften Neuland. „Der erste Schritt wird sein, die Klasse zu halten, dann kann man darauf aufbauen“, sagt Hammann und glaubt, dass der Kunstrasenplatz in Unter-Flockenbach von Vorteil sein wird. beg